Festspiel-Sponsoren üben sich in Zurückhaltung

Die Anhänger von Festspielintendant Markus Hinterhäuser können ihre Botschaft, der 67-Jährige müsse in Amt und Würden bleiben, dieser Tage gar nicht laut genug in die Welt hinaustragen. Die „Krone“ berichtete. Anders sieht es bei den Hauptsponsoren des Kulturfestivals aus. Sie äußerten sich auf Anfragen der „Krone“ äußerst zurückhaltend zu dem Chaos hinter den Kulissen des Salzburger Kulturfestivals.