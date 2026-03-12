Kitzbüheler Morgenmuffel dürfen nun ausschlafen

Die Reichenau hätte ihre Sonntagsmatinee gerne auf Samstag verlegt, weil sie bereits am Dienstag wieder im Cup-Einsatz ist. „Das ging aber wegen Kitzbühel nicht“, erzählte Trainer Gernot Glänzer. Der kuriose Grund: Die Gamsstädter hatten in Hall bereits ein Hotel für die Nacht gebucht und konnten dieses so kurzfristig nicht mehr stornieren!