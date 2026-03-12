Akku als „Hunde-Snack“ löst Feuerwehreinsatz aus

Eine solche Brandursache hat die Feuerwehr Terfens (Tirol) wohl noch nie erlebt: Ein Hund knabberte Donnerstagmittag in einem Einfamilienhaus an einem Drohnen-Akku herum – bis plötzlich die Hundedecke brannte.
Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 12.30 Uhr. „Als die Bewohnerin des Einfamilienhauses nach Hause kam und die Haustüre öffnete, schlug ihr Rauch entgegen, woraufhin sie sofort einen Notruf absetzte“, heißt es von den Ermittlern. Die Feuerwehren Terfens und Vomperbach rückten aus und belüfteten das Gebäude.
Ein Sprecher der Polizei
Gebäude nicht bewohnbar
Laut „Krone“-Informationen dürfte ein Hund an einem Drohnen-Akku geknabbert haben, woraufhin die Hundedecke Feuer gefangen hatte. „Ein Flammbrand war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr feststellbar.“ Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. „Momentan ist das Gebäude nicht bewohnbar“, so die Ermittler abschließend.
