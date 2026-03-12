Akku als „Hunde-Snack“ löst Feuerwehreinsatz aus

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei gegen 12.30 Uhr. „Als die Bewohnerin des Einfamilienhauses nach Hause kam und die Haustüre öffnete, schlug ihr Rauch entgegen, woraufhin sie sofort einen Notruf absetzte“, heißt es von den Ermittlern. Die Feuerwehren Terfens und Vomperbach rückten aus und belüfteten das Gebäude.