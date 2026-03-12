Eiskalt! Die 99ers stellen Weichen auf Halbfinale

Die Lacroix-Truppe tat sich aber von Beginn an gegen die Kärntner schwer. Was verdeutlichte: Wer glaubte, dass sich die Villacher in dieser Viertelfinalserie als „Jausengegner“ entpuppen würden, irrte gewaltig. Das zeigte schon Spiel eins in Graz und wurde auch gestern schnell klar. Das erste Alarmzeichen? VSV-Crack Hughes hämmerte nach vier Minuten den Puck an die Stange. Glück für Graz, das allerdings elf Minuten später beim Alu-Treffer von Roy auch nur um Millimeter an der Führung vorbeischrammte. Es war lange ein Duell auf Augenhöhe, zum Teil sogar mit Vorteilen für Villach. Erst mit dem zweiten Drittel wurden die 99ers dominanter. Bitter: Kotkansalo traf für die Murstädter erneut nur Aluminium (38.)