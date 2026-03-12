Vorteilswelt
Sechs Goldene

Blau-gelber Triumph bei den „Hochzeit-Oscars“

Niederösterreich
12.03.2026 20:00
Für dieses Hochzeitsfoto hat Jennifer Grünauer gewonnen.
Für dieses Hochzeitsfoto hat Jennifer Grünauer gewonnen.(Bild: Jennifer Grünauer Fotografie)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Niederösterreichs Hochzeitsdienstleister haben beim „Austrian Wedding Award“ groß abgeräumt. Sechs Siege und 15 Podestplätze gab es im weiten Land zu feiern – so viele wie in keinem anderen Bundesland.

Brautstyling, Blumenschmuck, Planung, Outfit, Musik, Torte oder Fotos: Zur perfekten Hochzeit braucht es viele Details – und vor allem Menschen, die diese mit Leidenschaft umsetzen. Beim „Austrian Wedding Award“ wurden genau diese Hochzeitsprofis geehrt.

153 Einsendungen aus NÖ
Knapp 900 Einreichungen aus dem gesamten Bundesgebiet zeigen das enorme Interesse der heimischen Hochzeitsbranche an dieser Auszeichnung. 153 davon stammten aus dem weiten Land – und dieses räumte bei der Gala in Wien auch ordentlich ab.

Der schönste Brautstrauß stammt aus Niederösterreich – konkret von Blumen Gartler.
Der schönste Brautstrauß stammt aus Niederösterreich – konkret von Blumen Gartler.(Bild: Blumen Gartler GmbH)

Gleich sechs der insgesamt 24 Kategorien konnten gewonnen werden – kein anderes Bundesland kommt auf einen solchen Wert. Zu den sechs Goldmedaillen gesellen sich auch noch sechs Silberne und dreimal Bronze. Damit setzte sich Niederösterreich an die Spitze des inoffiziellen Medaillenspiegels. In der Kategorie Hochzeitsplanung konnte Blau-Gelb gleich einen Doppelsieg feiern. Personal Weddings aus Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg holte sich den Sieg, One Day aus Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling lag knapp dahinter.

Drei Medaillen geholt
Mit drei Trophäen war Schnuhz Photography aus Pfaffstätten im Bezirk Baden das erfolgreichste Einzelunternehmen aus Niederösterreich. Es gab Silber in der Kategorie Hochzeitsportrait und Bronze in Soloportrait sowie Landschaft.

Zwei Auszeichnungen gingen an Hochzeitsfotografin Selina Schöberl aus Emmersdorf im Bezirk Melk: Gold in der Kategorie Momentaufnahme und Silber in der Reportage. Dieselbe Ausbeute konnte Kamerakünstlerin Jennifer Grünauer aus St. Pölten in den Kategorien Destination (Gold) und Landschaft (Silber) erzielen.

Dominic Freudensprung ( DJ Feer & Feel:on)
Dominic Freudensprung ( DJ Feer & Feel:on)(Bild: dreizehn.wedding)
Nicole Friedrich von Personal Weddings.
Nicole Friedrich von Personal Weddings.(Bild: dreizehn.wedding)
Hochzeitsfotografin Selina Schöberl
Hochzeitsfotografin Selina Schöberl(Bild: dreizehn.wedding)
Jasmin Weber (Bloomerie)
Jasmin Weber (Bloomerie)(Bild: dreizehn.wedding)
Fotografin Jennifer Grünauer
Fotografin Jennifer Grünauer(Bild: dreizehn.wedding)
Blumen-Profi Kerstin Gartler
Blumen-Profi Kerstin Gartler(Bild: dreizehn.wedding)

Weitere Goldmedaillen gingen an Blumen Gartler aus Zwingendorf im Bezirk Mistelbach für den besten Brautstrauß, an DJ Feer & Feel:on aus Oberzögersdorf im Bezirk Korneuburg als bester Hochzeits-DJ und an Bloomerie aus Wiesmath im Bezirk Wiener Neustadt für die Brautstrauß-Konservierung in der Kategorie „Unterhaltung – Highlight“.

Die beste Location
Und was wäre eine Hochzeit ohne Top-Location? Auch damit konnte Niederösterreich punkten. Das barocke Wasserschloss Haggenberg im Bezirk Mistelbach holte zweimal Silber (Newcomer und Outdoor).

Bewertet wurden alle Einreichungen von einer 42-köpfigen Fachjury anhand von fünf Kriterien.

Niederösterreich
12.03.2026 20:00
Niederösterreich

