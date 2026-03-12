Blau-gelber Triumph bei den „Hochzeit-Oscars“

Gleich sechs der insgesamt 24 Kategorien konnten gewonnen werden – kein anderes Bundesland kommt auf einen solchen Wert. Zu den sechs Goldmedaillen gesellen sich auch noch sechs Silberne und dreimal Bronze. Damit setzte sich Niederösterreich an die Spitze des inoffiziellen Medaillenspiegels. In der Kategorie Hochzeitsplanung konnte Blau-Gelb gleich einen Doppelsieg feiern. Personal Weddings aus Langenzersdorf im Bezirk Korneuburg holte sich den Sieg, One Day aus Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling lag knapp dahinter.