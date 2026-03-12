Flugschülerin stürzt aus 50 Metern Höhe auf Boden

Fataler Unfall in Tösens im Tiroler Bezirk Landeck! Beim Übungsflug mit dem Paragleiter klappte plötzlich die Frontkante ein. Die deutsche Flugschülerin (33) stürzte in weiterer Folge aus einer Höhe von 50 Metern auf den Boden. Sie wurde schwerst verletzt.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es am späten Vormittag. Unter der Leitung zweier erfahrener Fluglehrer absolvierte die 33-Jährige mit zwei weiteren Schülern Übungsflüge im Bereich Übersachsen in Tösens. „Gegen 11.30 Uhr befand sich die Gruppe am Startplatz, um den zweiten Flug des Tages zu absolvieren“, so die Polizei. Der Start verlief für die 33-Jährige „ohne größere Probleme“.
Nach Abschluss der Ermittlungen folgt ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck.
Schirm klappte ein
Nach einer kurzen Flugphase klappte plötzlich die Frontkante des Gleitschirms ein, wodurch die Deutsche die Kontrolle verlor. „In weiterer Folge stürzte sie aus einer Höhe von rund 50 Metern zu Boden.“ Die 33-Jährige erlitt laut den Ermittlern „schwerste Verletzungen“. Der Notarzthubschrauber flog sie in das Krankenhaus nach Zams.
