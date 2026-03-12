Flugschülerin stürzt aus 50 Metern Höhe auf Boden

Zu dem folgenschweren Unfall kam es am späten Vormittag. Unter der Leitung zweier erfahrener Fluglehrer absolvierte die 33-Jährige mit zwei weiteren Schülern Übungsflüge im Bereich Übersachsen in Tösens. „Gegen 11.30 Uhr befand sich die Gruppe am Startplatz, um den zweiten Flug des Tages zu absolvieren“, so die Polizei. Der Start verlief für die 33-Jährige „ohne größere Probleme“.