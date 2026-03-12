Eltern lehnten Friedensangebot der Schulbehörde ab

Große Aufregung um einen 13-Jährigen in Oberösterreich, der in vier Jahren Heimunterricht keine einzige Prüfung abgelegt hatte und daher wieder als Volksschüler eingestuft wurde. Seine Eltern sollen ein Angebot der Bildungsbehörde abgelehnt haben. Und: Der Teenager ist bei Weitem kein Einzelfall, wie „Krone“-Recherchen ergaben.
Dritte Klasse Volksschule oder dritte Klasse Mittelschule? Ein 13-Jähriger soll, wie berichtet, in die Volksschule zurück, weil er schon das fünfte Jahr daheim beschult wird und nie eine Externistenprüfung erfolgreich bestand. Die Eltern klagen, dass er zu seinen Alterskollegen in die Mittelschule Altmünster kommen soll. Der Rechtsstreit landet nun vor den obersten Verwaltungsrichtern. Doch so weit hätte es nicht kommen müssen ...
