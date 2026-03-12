Ungarn nun auch mit Kroatien im Erdöl-Clinch

Wegen des Stillstands der Druschba-Erdölpipeline rückt nun Kroatien als alternativer Versorger Ungarns und der Slowakei in den Fokus. Doch mittlerweile ist die Regierung in Budapest auch mit jener in Zagreb in Streit geraten.
Grundsätzlich hat sich der Balkanstaat bereit erklärt zu helfen. Der Leitungsbetreiber JANAF, der mehrheitlich dem kroatischen Staat gehört, weigert sich jedoch unter Verweis auf EU- und US-Sanktionen, russisches Rohöl durch die Adria-Pipeline zu pumpen. Der ungarische Mineralölkonzern MOL wandte sich deswegen an die EU-Kommission.
Ungarn und die Slowakei argumentieren, dass die Ausnahme von den EU-Sanktionen für russisches Öl für ihre beiden Länder nach Ausfall der Druschba-Pipeline auch in diesem Fall gilt. Einen Streit gibt es außerdem über die Transitgebühren für den Öltransport.
Meinl-Reisinger dankt Kroatien für das Angebot
JANAF bezieht Öl aus Ländern wie Kasachstan, nordafrikanischen Staaten und dem Nahen Osten. Die „Preise und Tarife entsprechen dem europäischen Marktbedingungen“, betonte der kroatische Außenminister Gordan Grlić Radman am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Zagreb.
Sie dankte Kroatien für das „konstruktive Angebot“, das es Ungarn gemacht habe, „weil die Versorgung gewährleistet werden kann, ohne dass wir diesen blutigen Krieg Russlands mitfinanzieren“. Und sie betonte weiter: „Es ist auch in unserem Interesse, dass wir diese Versorgungssicherheit auch unabhängig von russischem Öl und Gas haben.“
Ungarische Delegation oder doch nur „Touristen“?
Unterdessen teilte ein Sprecher der EU-Kommission mit, dass ein Expertenteam in die Ukraine entsendet werden soll, um die Schäden an der Pipeline zu begutachten. Erst vor wenigen Tagen hatte Ungarns Energiestaatssekretär Gábor Czepek verkündet, dass eine vierköpfige Delegation, bestehend aus ungarischen und slowakischen Experten, die Schäden inspizieren sollen. Sie sind mittlerweile in Kiew eingetroffen. Von einer „offiziellen Delegation“ will dort aber niemand etwas wissen, vielmehr ist von „Touristen“ die Rede.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.