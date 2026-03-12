Ungarn nun auch mit Kroatien im Erdöl-Clinch

Ungarische Delegation oder doch nur „Touristen“?

Unterdessen teilte ein Sprecher der EU-Kommission mit, dass ein Expertenteam in die Ukraine entsendet werden soll, um die Schäden an der Pipeline zu begutachten. Erst vor wenigen Tagen hatte Ungarns Energiestaatssekretär Gábor Czepek verkündet, dass eine vierköpfige Delegation, bestehend aus ungarischen und slowakischen Experten, die Schäden inspizieren sollen. Sie sind mittlerweile in Kiew eingetroffen. Von einer „offiziellen Delegation“ will dort aber niemand etwas wissen, vielmehr ist von „Touristen“ die Rede.