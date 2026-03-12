Red Bull Salzburg in Viertelfinal-Serie 0:2 zurück

99ers belohnen sich im Schlussdrittel

Die 99ers schossen vor 3100 Zuschauern in der Villacher Stadthalle deutlich öfter auf das gegnerische Gehäuse, wurden aber erst im Schlussdrittel belohnt. Paul Huber brach nach 61 Sekunden die Torsperre von Joe Cannata, Tim Harnisch legte keine eineinhalb Minuten später nach. Josh Currie (55.) stellte auf 3:0 für die nun effizienten Steirer, ehe Maximilian Rebernig (57.) der Partie noch einmal Spannung verlieh. Die 99ers ließen den Gegner aber nicht mehr aufkommen. Kevin Roy und Jakob Lippitsch erzielten in den finalen Minuten noch die Treffer vier und fünf für den Grunddurchgangs-Sieger.