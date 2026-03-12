Vorteilswelt
Leichtathletik

Stabhochspringer Duplantis verbessert Weltrekord

Sport-Mix
12.03.2026 22:00
Armand Duplantis
Armand Duplantis(Bild: AFP/FREDRIK PERSSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Armand Duplantis hat am Donnerstagabend in Uppsala zum bereits 15. Mal den Stabhochsprung-Weltrekord verbessert!

Der 26-jährige Schwede, der seit einiger Zeit seine Bestmarken Zentimeter um Zentimeter anhebt, übersprang bei dem Meeting 6,31 Meter.

Davor war sein Rekord bei 6,30 gelegen.

Sport-Mix
12.03.2026 22:00
