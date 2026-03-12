Vorteilswelt
Auch Sabalenka weiter

Zverev im Halbfinale von Indian Wells gegen Sinner

Tennis
12.03.2026 22:49
Alexander Zverev
Alexander Zverev
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jannik Sinner, Alexander Zverev und Aryna Sabalenka holten die ersten Halbfinalplätze beim hochdotierten Tennis-Turnier in Indian Wells. Der Weltranglisten-Zweite ließ am Donnerstag dem US-Amerikaner Learner Tien beim 6:1,6:2 keine Chance. Sinner trifft nun auf Zverev. 

0 Kommentare

Der Deutsche steht in der kalifornischen Wüste nach einem 6:2,6:3 über den Franzosen Arthur Fils erstmals in dieser Phase des ATP-1000-Turniers. Sabalenka bezwang Kanadas Jungstar Victoria Mboko 7:6(0),6:4.

(Bild: EPA/JOEL CARRETT)

„Künftiger Grand-Slam-Champion“
Sie lobte die 19-Jährige und bezeichnete sie als „künftigen Grand-Slam-Champion“. Die Weltranglisten-Erste trifft nun auf die Tschechin Linda Noskova oder die australische Qualifikantin Talia Gibson. Letztere hat zuvor überraschend drei Gesetzte en suite geschlagen.

Tennis
12.03.2026 22:49
