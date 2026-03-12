Zverev im Halbfinale von Indian Wells gegen Sinner

„Künftiger Grand-Slam-Champion“

Sie lobte die 19-Jährige und bezeichnete sie als „künftigen Grand-Slam-Champion“. Die Weltranglisten-Erste trifft nun auf die Tschechin Linda Noskova oder die australische Qualifikantin Talia Gibson. Letztere hat zuvor überraschend drei Gesetzte en suite geschlagen.