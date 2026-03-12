„Unterirdische Kommunikation der Landesregierung“

Rückendeckung von der Opposition

Mit dieser Einschätzung steht Gräve nicht alleine da. Das Vorarlberger Landestheater ist finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet, umso erstaunlicher ist es, was für ein vielfältiges und ambitioniertes Programm in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt wurde. Dabei waren die Grundvoraussetzungen – Pandemie, Wirtschaftskrise, budgetäre Engpässe – denkbar schlecht. „Mit sehr begrenzten Ressourcen hat Stephanie Gräve das Landestheater in den vergangenen Jahren bemerkenswert weiterentwickelt. Für ihren weiteren beruflichen Weg wünschen wir Neos ihr viel Erfolg, Anerkennung und den Respekt, den ihre Arbeit verdient“, findet Neos-Klubobfrau Claudia Gamon lobende Worte für die 2028 scheidende Intendantin. Worte, die von Schöbi-Fink nicht zu hören waren. Dass Gräve aus den Medien von ihrer Nicht-Verlängerung erfuhr, ist für Gamon sowohl unverzeihlich als auch bezeichnend: „Zum wiederholten Mal zeigt sich, dass Landesrätin Barbara Schöbi-Fink es vorzieht, Kommunikation dem Zufall zu überlassen.“ Diese Vorgehensweise sei nicht nur ein Affront gegen Gräve, sondern auch gegen die Institution Landestheater.