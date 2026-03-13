Ex-IS-Unterstützer eröffnet Feuer an Universität

2024 aus dem Gefängnis entlassen

Laut FBI gibt es eine frühere Verbindung des Mannes zur Terrormiliz Islamischer Staat. 2016 sei er festgenommen worden und habe gestanden, versucht zu haben, den IS materiell zu unterstützen. Er sei 2017 zu einer Haftstrafe verurteilt worden. 2024 wurde er laut FBI aus dem Gefängnis entlassen.