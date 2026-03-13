Freeride-Spektakel auf dem Kitzsteinhorn

Das Kitzsteinhorn wird erneut zum Schauplatz der renommierten Freeride World Tour Challenger Series. Für spektakuläre Big-Mountain-Action im hochalpinen Gelände ist bei der dritten Station der diesjährigen Serie am Freitag – sofern das Wetter mitspielt – gesorgt.
Die besten Rider kämpfen in der Challenger Series um entscheidende Punkte und damit um die direkte Qualifikation für die Freeride World Tour 2027. Das aktuelle Ranking könnte kaum spannender sein: Die Abstände in der Gesamtwertung sind minimal, jede Line, jeder Trick und jede Landung können über Aufstieg oder Verbleib entscheiden. Entsprechend groß ist die Spannung am Kitzsteinhorn, wo beim X OVER RIDE bereits erste Vorentscheidungen im Rennen um die begehrten Tour-Tickets fallen könnten.
Ein Blick auf die diesjährigen Stopps der Freeride World Tour zeigt zudem eine klare Entwicklung: Jene Riderinnen und Rider, die sich im vergangenen Jahr über die Challenger Series qualifiziert haben, prägen aktuell das Geschehen – und stehen auffallend häufig ganz oben am Podium. Während früher vor allem erfahrene Tour-Veteranen die Siege unter sich ausmachten, sind es heute zunehmend die Rookies, die die Siegerruns bestimmen. Die Challenger Series hat sich damit endgültig zur Talentschmiede der neuen Freeride-Generation entwickelt.
HIER GIBT'S DAS EVENT LIVE ZU SEHEN:
Nach längerer Zeit ohne österreichische Beteiligung im Kampf um den Aufstieg in die Freeride World Tour rückt heuer wieder ein rot-weiß-roter Athlet ins Rampenlicht: Simon Zwischenbrugger. Der Obergurgler erhielt zu Saisonbeginn eine Wildcard für die Freeride World Tour Challenger Series – und nutzt seine Chance eindrucksvoll. Aktuell führt er das Ranking an und darf damit durchaus vom großen Ziel Freeride World Tour träumen.
Doch entschieden ist noch nichts: In den verbleibenden Challenger-Bewerben gilt es, die starke Form erneut unter Beweis zu stellen und dem wachsenden Druck standzuhalten.
Auch bei den Ski Women gestaltet sich das Rennen um die Spitzenplätze derzeit äußerst spannend: Die ersten drei Riderinnen liegen in der Gesamtwertung innerhalb von nur 350 Punkten. Die Schweizerin Eva Battolla führt aktuell knapp vor der Schwedin Elly Olsson und der Französin Léa Chapuis.
In der Kategorie Snowboard Men ist das Feld an der Spitze ebenfalls eng beisammen. Der Ire Kealan Venning liegt derzeit vorne, dicht gefolgt vom Schweizer Marc Robert. Dahinter lauert der deutsche Ex-World-Tour-Rider Timm Schröder auf Rang drei und wittert seine Chance, den Sprung zurück in die Königsklasse des Freeridens zu schaffen.
Bei den Snowboard Women hat sich hingegen bereits eine klare Favoritin herauskristallisiert: Die Französin Tiphanie Perrotin hat sich einen beachtlichen Vorsprung erarbeitet und führt das Ranking vor der Italienerin Giulia Bottazzin und der Polin Gosia Śniegórska an.
