Freeride-Spektakel auf dem Kitzsteinhorn

Ein Blick auf die diesjährigen Stopps der Freeride World Tour zeigt zudem eine klare Entwicklung: Jene Riderinnen und Rider, die sich im vergangenen Jahr über die Challenger Series qualifiziert haben, prägen aktuell das Geschehen – und stehen auffallend häufig ganz oben am Podium. Während früher vor allem erfahrene Tour-Veteranen die Siege unter sich ausmachten, sind es heute zunehmend die Rookies, die die Siegerruns bestimmen. Die Challenger Series hat sich damit endgültig zur Talentschmiede der neuen Freeride-Generation entwickelt.



