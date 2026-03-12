Kjaergaard: Blonder Engel, blonder Bengel

Kjaergaard in vier Spielen ohne Einsatzminute

Vier Partien verantwortete der 37-Jährige bislang. Beim LASK (5:1) und gegen Hartberg (0:0) saß „Mau“ auf der Ersatzbank und wurde nicht eingewechselt. Beim Cup-Aus gegen Altach (0:1) zählt er nicht zum Kader. Beichler erklärte danach diplomatisch: „Wir haben uns für dieses Spiel für 20 Spieler entschieden, wo wir der Meinung waren oder auch das beste Gefühl gehabt haben, dass wir mit diesen, unabhängig von der Startelf, ins Cupfinale kommen können.“