Schlaflose Nacht! KAC-Kapitän spricht übers Drama

Blau-gelber Triumph bei den „Hochzeit-Oscars“
Sechs Goldene
Erleichterung beim KAC! Verteidiger Jordan Murray geht‘s besser, der Kanadier meldete sich sogar schon bei seinen Teamkollegen und könnte in den nächsten Tagen auf die Normalstation kommen. Am Sonntag startet die Viertelfinal-Serie gegen Fehervar jetzt in Klagenfurt von vorne. Die „Krone“ sprach mit Kapitän Clemens Unterweger über bange Momente, die Aufarbeitung und die Spielbereiftschaft.
Weiteres Aufatmen beim KAC! Nach dem Schock um Verteidiger Jordan Murray – der ja beim ursprünglichen Play-off-Start am Dienstag gegen Fehervar wiederbelebt werden musste – gab‘s am Donnerstag weitere gute Nachrichten. Mittlerweile könnte der Kanadier sogar in den kommenden Tagen auf die Normalstation verlegt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.