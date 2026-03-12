Schlaflose Nacht! KAC-Kapitän spricht übers Drama

Erleichterung beim KAC! Verteidiger Jordan Murray geht‘s besser, der Kanadier meldete sich sogar schon bei seinen Teamkollegen und könnte in den nächsten Tagen auf die Normalstation kommen. Am Sonntag startet die Viertelfinal-Serie gegen Fehervar jetzt in Klagenfurt von vorne. Die „Krone“ sprach mit Kapitän Clemens Unterweger über bange Momente, die Aufarbeitung und die Spielbereiftschaft.