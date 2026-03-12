Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nach dem Murray-Schock

Schlaflose Nacht! KAC-Kapitän spricht übers Drama

Kärnten
12.03.2026 19:27
KAC-Kapitän Clemens Unterweger war wie alle seine Teamkollegen geschockt.
KAC-Kapitän Clemens Unterweger war wie alle seine Teamkollegen geschockt.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Erleichterung beim KAC! Verteidiger Jordan Murray geht‘s besser, der Kanadier meldete sich sogar schon bei seinen Teamkollegen und könnte in den nächsten Tagen auf die Normalstation kommen. Am Sonntag startet die Viertelfinal-Serie gegen Fehervar jetzt in Klagenfurt von vorne. Die „Krone“ sprach mit Kapitän Clemens Unterweger über bange Momente, die Aufarbeitung und die Spielbereiftschaft.

0 Kommentare

Weiteres Aufatmen beim KAC! Nach dem Schock um Verteidiger Jordan Murray – der ja beim ursprünglichen Play-off-Start am Dienstag gegen Fehervar wiederbelebt werden musste – gab‘s am Donnerstag weitere gute Nachrichten. Mittlerweile könnte der Kanadier sogar in den kommenden Tagen auf die Normalstation verlegt werden.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
12.03.2026 19:27
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
324.274 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
186.871 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
162.778 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1449 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Brand auf Flugzeugträger ++ Vertriebene in Gefahr
1229 mal kommentiert
Der Brand an Bord der USS Gerald R. Ford soll nicht im Zusammenhang mit dem Kampfeinsatz stehen.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Nach dem Murray-Schock
Schlaflose Nacht! KAC-Kapitän spricht übers Drama
Krone Plus Logo
Lenkerin verurteilt
Wann aus Bitte an Polizei Amtsmissbrauch wird
Gefahr im Verzug
Lkw mit chemischen Stoffen brannte auf Südautobahn
Krone Plus Logo
Fünfstellige Summe
Spielbetrieb in Kärnten kommt Schüttdorf teuer
Krone Plus Logo
Radwege fehlen
Radland Österreich – jedoch auf eigene Gefahr!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf