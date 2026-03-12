So werden Vorwürfe gegen Weißmann aufgearbeitet

„Bevor wir kein klares Bild haben, was wirklich passiert ist, können wir zu Weißmann gar nichts sagen“, stellte sie im Interview klar. Mit anderen Worten: Für die neue ORF-Chefin steht zunächst die Aufklärung der Vorwürfe im Vordergrund. Alle würden mitarbeiten müssen. Der Rundfunk werde externe Fachleute einbeziehen, die keine Verbindung zum Medienhaus und auch keine Parteinähe haben dürfen. Auf diese Weise soll laut Thurnher Transparenz garantiert werden – ein Grundsatz für Vertrauen beim Publikum. Denn: „Scheinwerferlicht bedeutet viel Macht, aber auch viel Verantwortung.“