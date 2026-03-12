Profi-Tipps: So planen Sie Ihr erstes Restaurant

Die Nervosität ist Angela Hauser anzumerken. Ihre Blicke schweifen kontrollierend von Tisch zu Tisch, jeder Burger wird kritisch beäugt und auch die Anwesenheit ihrer Lieferanten treibt ihr rote Backen ins Gesicht. Es ist ein wichtiger Tag für die Salzburgerin, die gemeinsam mit ihrem Tiroler Mann Erich in der Shopping City Süd in Vösendorf (NÖ) ihren dritten Burgerladen eröffnet. „Nach einem längeren Aufenthalt in London kamen wir mit der Idee, Qualitätsburger nach Österreich zu bringen, zurück“, sagt Touristikerin Angela, die in London eine Ernährungsberatungsausbildung für Familien absolviert hat.