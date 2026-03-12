Trumps neues Zollsystem verstößt gegen Deal mit EU
Mehr als 15 Prozent
Der Irankrieg hat eine bemerkenswerte Wahl in Deutschland in den Schatten gestellt: In Baden-Württemberg wurde die SPD halbiert und sie stürzte mit nur noch 5,5 Prozent an den Rand der Fünfprozentklausel ab. Es geht um ihre Existenz, kommentiert Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz.
Das ist für die historische Traditionspartei ein Tiefschlag, eine Katastrophe. Dieses Debakel beleuchtet den allgemeinen Trend gegen Links. Hingegen trumpfen die Rechtspopulisten auf – als die neuen Arbeiterparteien.
