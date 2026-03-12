Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Die deutschen Sozialisten sind an der Absturzkante

12.03.2026 15:35
Lange Gesichtger bei den SPD-Vetretern in Baden Württemberg.
Lange Gesichtger bei den SPD-Vetretern in Baden Württemberg.(Bild: AP/Tobias Schwarz)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz

Der Irankrieg hat eine bemerkenswerte Wahl in Deutschland in den Schatten gestellt: In Baden-Württemberg wurde die SPD halbiert und sie stürzte mit nur noch 5,5 Prozent an den Rand der Fünfprozentklausel ab. Es geht um ihre Existenz, kommentiert Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz.

Das ist für die historische Traditionspartei ein Tiefschlag, eine Katastrophe. Dieses Debakel beleuchtet den allgemeinen Trend gegen Links. Hingegen trumpfen die Rechtspopulisten auf – als die neuen Arbeiterparteien.

12.03.2026 15:35
Krone Plus Logo
