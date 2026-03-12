Spielbetrieb in Kärnten kommt Schüttdorf teuer

Titel verteidigt! Zum zweiten Mal nahmen die Salzburger des SV Schüttdorf an einer Meisterschaft im Kärntner Eishockeyverband teil. Und zum zweiten Mal triumphierte man in der Division II West. Im Finale setzte man sich gegen UEC Lienz mit 2:0-Siegen durch. Lediglich eine Overtime-Niederlage musste man in 16 Partien heuer einstecken. „Die Liga ist brutal eng, es waren sehr viele knappe Spiele dabei“, weiß Schüttdorf-Obmann Sebastian Estl.