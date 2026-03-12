Möglicher Anschlag
Mann fuhr mit Auto in Synagoge in Michigan – tot
Im US-Bundesstaat Michigan hat sich laut der Polizei ein „mutmaßlicher Anschlag“ bei einer Synagoge ereignet. Ein Autofahrer hat ersten Informationen nach das Gebäude gerammt. Zudem sollen Schüsse gefallen sein. Der Verdächtige ist laut einem Sheriff ums Leben gekommen.
FBI-Direktor Kash Patel schrieb auf der Plattform X von einem „bewaffneten Täter“. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bereits bei der Synagoge Temple Israel in West Bloomfield. Nachdem der Verdächtige in das Gebäude gefahren sei, habe das Auto Feuer gefangen. Daraufhin hätten ihn Sicherheitskräfte gesehen und auf ihn geschossen, sagte Sheriff Michael Bouchard zu CNN. Später wurde bekannt gegeben, dass eine große Menge Sprengstoff im Fahrzeug war.
Die Anrainerinnen und Anrainer wurden gebeten, sich kurzzeitig zu verstecken. Eltern holten ihre Kinder von der Schule in der Synagoge ab. Laut Polizeiinformationen wurde ein Sicherheitsmitarbeiter verletzt, als er von dem Wagen angefahren wurde. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Identifizierung des Verdächtigen stand zunächst noch aus.
Hier sehen Sie das Posting des FBI-Direktors:
Die örtliche Polizei hatte laut Bouchard bereits in den vergangenen Wochen mit anderen Behörden über mögliche Gewalt gesprochen. Daher wurden die Sicherheitsvorschriften der Synagoge noch vor dem Vorfall am Donnerstag verschärft. Nun würden die Patrouillen in anderen Gebetshäusern erhöht, kündigte der Beamte an.
Die Situation in West Bloomfield werde genau beobachtet, sagte Dana Nessel, Generalstaatsanwältin von Michigan. Antisemitismus habe keinen Platz und werde nicht toleriert. Das Motiv des mutmaßlichen Täters war zunächst aber nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.