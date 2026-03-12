Warum die Regierung in der Ölpreis-Falle steckt

„Krisengewinner“ verhindern

Auch innerhalb der Regierung ist man sich nicht einig. Ein Eingriff in die Preise berge ein enormes Risiko, sagt NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. Das könne zu Engpässen führen. Man müsse behutsam vorgehen. Die Regierung prüfe, ob ein Gesetz machbar sei, das verhindert, dass es „Krisenwinner“ gebe. Dabei gehe es um einen Margendeckel und darum, dass der Staat sich nicht auf Kosten des Volks bereichere.