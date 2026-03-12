Timing-Trick: So drücken Sie die Flugkosten

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt – und der führt inzwischen bei vielen zu einem Buchungsportal im Internet. Doch wann ist der günstigste Zeitpunkt, um den Urlaubsflug zu buchen und letztlich auch möglichst günstig abzuheben? Eine aktuelle Auswertung gibt Auskunft – und widerlegt eine verbreitete Annahme.