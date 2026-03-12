Multitasking stößt auch mit Übung an Grenzen

Die Tests wurden über mehrere Tage hinweg wiederholt, um zu prüfen, ob sich die Leistung durch Übung verbessert. Die Forschenden maßen sowohl die Reaktionsgeschwindigkeit als auch die Fehlerquote. Das Ergebnis: Trotz Training konnte das Gehirn die Aufgaben nicht gleichzeitig verarbeiten. Stattdessen wechselte es weiterhin rasch zwischen ihnen hin und her – und erledigte sie damit letztlich doch nacheinander.