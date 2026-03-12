Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für sein eigenes Land

Polens Präsident stimmte gegen EU-Rüstungskredit

Außenpolitik
12.03.2026 23:15
Polens Präsident Karol Nawrocki wehrt sich gegen einen EU-Rüsungskredit für sein Land ...
Polens Präsident Karol Nawrocki wehrt sich gegen einen EU-Rüsungskredit für sein Land (Symbolbild).(Bild: artjazz - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Polens Präsident Karol Nawrocki hat per Veto ein Gesetz gestoppt, das seinem Land Milliarden aus einem EU-Rüstungsprogramm hätte sichern sollen. Die Sicherheit des Landes dürfe nicht von politischen Entscheidungen abhängen, sagte Nawrocki. „Nur ein Volk, das es schafft, sich selbst um seine Sicherheit zu kümmern, bleibt wirklich frei.“

0 Kommentare

Die EU stellt 150 Milliarden Euro günstige Kredite zum Ausbau der Verteidigungsfähigkeit zur Verfügung. Polen sollte mit knapp 44 Milliarden Euro größter Nutznießer sein. Ende Februar hatte das Parlament mit den Stimmen der Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Donald Tusk das Gesetz noch gebilligt. Tusk sagte, mehr als 80 Prozent der Gelder wolle man in Aufträge für polnische Rüstungskonzerne stecken. 12.000 heimische Unternehmen sollten davon profitieren.

Der europakritische Präsident Nawrocki zeigte sich jedoch von Anfang an skeptisch. Am Donnerstag legte er nun ein Veto ein, Tusk reagierte mit einer außerordentlichen Regierungssitzung, die er für Freitagfrüh einberief. Der wichtige EU- und NATO-Staat spricht seit Nawrockis Wahl 2025 in strategischen Fragen nicht mehr mit einer Stimme. Der von der rechtskonservativen Oppositionspartei PiS unterstützte Präsident und Regierungschef Tusk stammen aus verfeindeten politischen Lagern.

Lesen Sie auch:
800 Milliarden Euro nimmt die EU für Aufrüstungsprojekte in die Hand.
Mega-Aufrüstung der EU
Drohnen und Raketen sollen Putin abschrecken
19.03.2025
Trotz Defizitverfahren
EU erlaubt Österreich mehr Schulden für Aufrüstung
17.02.2026

So sieht Nawrockis Alternativvorschlag aus
Nawrocki hat kürzlich gemeinsam mit dem polnischen Nationalbankchef Adam Glapinski einen alternativen Plan vorgestellt, wie ohne EU-Kredite in die Aufrüstung des Landes investiert werden soll. Die Gelder sollen zinsfrei aus den Devisen- und Goldreserven der Nationalbank finanziert werden. Details nannten die beiden aber nicht. „Dieses Projekt bedeutet eine starke Armee ohne Verschuldung über Generationen“, meinte Nawrocki. Fachleute warnten jedoch vor den Risiken, Tusk machte deutlich, keine Zustimmung erteilen zu wollen.

Das Kreditprogramm Safe von 2025 soll den EU-Staaten mehr Mittel für Rüstungskäufe gegen Russland geben. Polen will laut dem Verteidigungsministerium damit Abwehrwaffen gegen Drohnen und Raketen, Hubschrauber und Boote kaufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
12.03.2026 23:15
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
187.795 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.346 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
143.553 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1439 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Außenpolitik
Für sein eigenes Land
Polens Präsident stimmte gegen EU-Rüstungskredit
Thurnher verspricht:
So werden Vorwürfe gegen Weißmann aufgearbeitet
Alternative?
Ungarn nun auch mit Kroatien im Erdöl-Clinch
Tag 13 im Nahost-Krieg
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
Reiner „Aktionismus“
Warum die Regierung in der Ölpreis-Falle steckt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf