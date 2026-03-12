Polens Präsident stimmte gegen EU-Rüstungskredit

So sieht Nawrockis Alternativvorschlag aus

Nawrocki hat kürzlich gemeinsam mit dem polnischen Nationalbankchef Adam Glapinski einen alternativen Plan vorgestellt, wie ohne EU-Kredite in die Aufrüstung des Landes investiert werden soll. Die Gelder sollen zinsfrei aus den Devisen- und Goldreserven der Nationalbank finanziert werden. Details nannten die beiden aber nicht. „Dieses Projekt bedeutet eine starke Armee ohne Verschuldung über Generationen“, meinte Nawrocki. Fachleute warnten jedoch vor den Risiken, Tusk machte deutlich, keine Zustimmung erteilen zu wollen.