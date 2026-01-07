Tirol ruft neuen „Tobias Moretti Preis“ ins Leben

Prominente Jury vorgestellt

Der Preis war bereits im Jahr 2022 offiziell angekündigt, aber erst jetzt realisiert worden. Dass dies so lange gedauert hat, habe laut Moretti mehrere Gründe: „Zunächst braucht Gut Ding Weile und zweitens wussten wir lange nicht, wie mit meiner Person umzugehen ist“, räumt der Tiroler, dessen internationale Karriere mit der TV-Serie „Kommissar Rex“ begann, ein. Ursprünglich sei Moretti selbst als Jurymitglied vorgesehen gewesen. Zum Glück habe er es nun geschafft, ein Jurorenteam zusammenzustellen.