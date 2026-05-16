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Victoria Swarovski: „Gelernt, geduldig zu sein“

Adabei Österreich
16.05.2026 05:00
Moderatorin und jetzt auch Designerin: Die 32-Jährige ist ein echter Tausendsassa.
Moderatorin und jetzt auch Designerin: Die 32-Jährige ist ein echter Tausendsassa.(Bild: ORIMEI/S-T-PR London)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Während ganz Europa gespannt auf das große ESC-Finale blickt, sorgt Victoria Swarovski auch abseits der Bühne für Glamour und Gesprächsstoff. Die TV-Lady startet modisch durch und spricht mit der „Krone“ über ihre neue Fashion-Linie Orimei große Träume und warum Geduld für sie heute wichtiger ist denn je.

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Sie ist momentan eines der bekanntesten TV-Gesichter. Ob bei „Lets Dance“, „Das Supertalent“ oder aktuell beim Eurovision Song Contest: Kristall-Erbin Victoria Swarovski schafft es, mit ihrem Charme und den trendigen Outfits alle in den Bann zu ziehen.

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Mit ihrer eigenen Modelinie Orimei by Victoria Swarovski schlägt die 32-Jährige nun auch modisch ein neues Kapitel auf. Entstanden ist die Kollektion in Zusammenarbeit mit dem deutschen Online-Händler About You. Das Label Orimei gibt es bereits seit 2021 und gilt als Erweiterung ihrer gleichnamigen Beautylinie, die natürliche Inhaltsstoffe mit effektiver Pflege verbindet. Warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen neuen Weg war, erzählt sie uns im Interview.

„War der nächste konsequente Schritt“
„Ich liebe Fashion, und Orimei steht für mich nicht nur für Beauty im klassischen Sinne, sondern für ein ganzheitliches Verständnis von Stil und Ausstrahlung. Daher war die erste eigene Fashion-Kollektion für tatsächlich der nächste konsequente Schritt“, so Swarovski. Schon lange habe sie davon geträumt, eine eigene „Everyday Fashion“-Reihe zu entwerfen, verrät sie weiter: „Mode hat mich schon immer begleitet, und ich habe auch bereits Erfahrungen sammeln dürfen in dem Bereich mit meiner Dirndl-Kollektion. Ich hatte das Gefühl, jetzt endlich meine Vision umzusetzen – nicht einfach ‚nur‘ Mode zu machen, sondern etwas, das wirklich zu mir und zur Marke passt.“

Die Kollektion gibt‘s bei About You zu shoppen. Das Cut-Out Kleid zählt zu Victorias Favoriten.
Die Kollektion gibt‘s bei About You zu shoppen. Das Cut-Out Kleid zählt zu Victorias Favoriten.(Bild: ORIMEI/S-T-PR London)
Ihre „Everyday-Looks“ kann man bei About You shoppen.
Ihre „Everyday-Looks“ kann man bei About You shoppen.(Bild: ORIMEI/S-T-PR London)
Orimei by Victoria Swarovski: Clean Chic trifft auf Glamour.
Orimei by Victoria Swarovski: Clean Chic trifft auf Glamour.(Bild: ORIMEI/S-T-PR London)
Swarovski auf Mode-Kurs: Vor wenigen Wochen fand die erste Fashion-Show von Orimei statt.
Swarovski auf Mode-Kurs: Vor wenigen Wochen fand die erste Fashion-Show von Orimei statt.(Bild: Sebastian Reuter)

Kreationen mit Bedeutung und Persönlichkeit
Doch nicht nur die Outfits selbst, sondern auch die Botschaft dahinter spielen für Swarovski eine große Rolle, denn der Name der Marke stammt aus dem Chinesischen und bedeutet „wahre Schönheit“. „Für mich bedeutet das, dass man sich wohlfühlt und sich nicht verstellt. Die Pieces sind so designt, dass sie die Persönlichkeit unterstreichen und nicht überdecken.“ Besonders in der Vielseitigkeit der Kollektion erkennt man die TV-Lady selbst wieder: „Ich bewege mich ja auch zwischen ganz unterschiedlichen Welten – von glamourösen Red-Carpet-Looks bis hin zu entspannten Alltagsoutfits. Diese Mischung macht's.“

Dass ihre „zusätzliche Liebe“ nicht ganz so einfach ist, weiß das Multitalent nur zu gut: „Mode ist ein unglaublich komplexes Feld. Es geht nicht nur um Design, sondern auch um Passformen, Materialien, Produktion. Die größte Herausforderung war, all diese Aspekte zusammenzubringen.“

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Bei Swarovski scheint Stillstand zwar ein Fremdwort zu sein, aber wie bekommt sie alles unter einen Hut? „Ich liebe, was ich tue, und gebe immer 100 Prozent. Natürlich ist das Pensum hoch bei den vielen Dingen, die ich parallel mache. Disziplin und Teamwork sind da das A und O.“

Geduld und Rückschläge
Gerade durch die vielen unterschiedlichen Projekte habe die Tirolerin über die Jahre auch viel mitgenommen. Vor allem der Spagat zwischen Visionen und Unternehmertum habe sie persönlich und beruflich stark geprägt: „Man braucht beides: Kreativität und Struktur.“ Besonders wichtig sei ihr dabei eines: „Ich habe gelernt, geduldig zu sein, dranzubleiben und auch Rückschläge als Teil des Prozesses zu sehen.“ Wie weit sie ihre Modelinie noch ausbauen wird, bleibt offen – ihre eigenen Designs dürften wir aber wohl schon bald an ihr selbst sehen.

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