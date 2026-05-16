Victoria Swarovski: „Gelernt, geduldig zu sein“

„War der nächste konsequente Schritt“

„Ich liebe Fashion, und Orimei steht für mich nicht nur für Beauty im klassischen Sinne, sondern für ein ganzheitliches Verständnis von Stil und Ausstrahlung. Daher war die erste eigene Fashion-Kollektion für tatsächlich der nächste konsequente Schritt“, so Swarovski. Schon lange habe sie davon geträumt, eine eigene „Everyday Fashion“-Reihe zu entwerfen, verrät sie weiter: „Mode hat mich schon immer begleitet, und ich habe auch bereits Erfahrungen sammeln dürfen in dem Bereich mit meiner Dirndl-Kollektion. Ich hatte das Gefühl, jetzt endlich meine Vision umzusetzen – nicht einfach ‚nur‘ Mode zu machen, sondern etwas, das wirklich zu mir und zur Marke passt.“