Dialekt ist wichtig

Tobias Moretti: „Reality-TV-Deutsch“ ist „Horror“

Tirol
31.08.2025 07:53
Tobias Moretti in „Jud Süß – Film ohne Gewissen“
Tobias Moretti in „Jud Süß – Film ohne Gewissen"

Schauspieler Tobias Moretti vermisst zunehmend regionale Sprachfärbungen im deutschen Fernsehen. „Ich leide darunter, dass einerseits Dialekte, andererseits die Hochsprache in so einen Einheitsjargon verflacht werden, dieses Reality-TV-Deutsch. Ein Horror“, so der 66-Jährige.

Dialekt sei ihm als Tiroler generell enorm wichtig: „Gerade, wenn man mit literarischer Hochsprache zu tun hat, lernt man die Nuancen des Dialekts zu schätzen“, wird Moretti im „Stern“ zitiert.

Spricht in neuer Serie Tirolerisch
Moretti, der in den 90er-Jahren als Ermittler in der TV-Serie „Kommissar Rex“ bekannt wurde, von 2017 bis 2020 den „Jedermann“ in Salzburg und in zahlreichen Filmen mitspielte, ist am 5. September in der Improvisationsserie „Die Hochzeit“ im deutschen Fernsehsender ARD zu sehen. Darin spielt er einen Tiroler Hotelier und spricht auch Dialekt.

Vor seiner Schauspielkarriere studierte Moretti Musik und Komposition in Wien. Er hat außerdem ein Diplom als Landwirt und lebt auf einem Bauernhof in Tirol.

Tobias Moretti
Tirol
