Tobias Moretti: „Reality-TV-Deutsch“ ist „Horror“

Spricht in neuer Serie Tirolerisch

Moretti, der in den 90er-Jahren als Ermittler in der TV-Serie „Kommissar Rex“ bekannt wurde, von 2017 bis 2020 den „Jedermann“ in Salzburg und in zahlreichen Filmen mitspielte, ist am 5. September in der Improvisationsserie „Die Hochzeit“ im deutschen Fernsehsender ARD zu sehen. Darin spielt er einen Tiroler Hotelier und spricht auch Dialekt.