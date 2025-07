Tobias Moretti: Mit Glatze und LKW nach Salzburg

LKW wurde ausgemessen, damit sich alles ausgeht

„Wir haben jedoch die Dimensionen des Lkw ausgemessen und hoffen, dass es sich in den engen Gassen ausgeht. Wir freuen uns schon riesig darauf“, sagt der Künstler im Gespräch mit der „Krone“. Dass sein Sohn Lenz Moretti im Ensemble dabei ist, freut ihn. Aber: „In dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe, ist es für mich allerdings nicht mehr relevant, wer mit wem in welcher Beziehung steht. Es gibt nur ein Miteinander, die Messlatte und dass der Funke überspringt und die Dialogform funktioniert.“