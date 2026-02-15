Finale verloren – Kraus verpasst Top 100 knapp

Peu a peu hatte sich Kraus in den letzten Monaten an die Top 100 herangeschoben. Im August hatte sie die 130er-Marke geknackt, im Oktober die 110, nur der letzte Schritt will einfach nicht klappen. Mit einem tollen Lauf in Prag, wo sie als Nummer eins gesetzt war, hatte sich die 23-Jährige die Chance erspielt, allerdings wartete im Endspiel eine nur vom Ranking her schwächer einzustufende Gegnerin.