Finale verloren – Kraus verpasst Top 100 knapp

Seit Jahren kämpft Sinja Kraus darum, endlich in den Top 100 der Tenniswelt zu stehen. Am Sonntag war sie davon nur noch ein Spiel entfernt. Mit dem Titel beim W75-Turnier in Prag hätte die Wienerin die magische Marke geknackt, doch sie verlor das Finale gegen Tereza Martincova 3:6, 4:6.
Peu a peu hatte sich Kraus in den letzten Monaten an die Top 100 herangeschoben. Im August hatte sie die 130er-Marke geknackt, im Oktober die 110, nur der letzte Schritt will einfach nicht klappen. Mit einem tollen Lauf in Prag, wo sie als Nummer eins gesetzt war, hatte sich die 23-Jährige die Chance erspielt, allerdings wartete im Endspiel eine nur vom Ranking her schwächer einzustufende Gegnerin.
Martincova galt einst als tschechisches Supertalent, schaffte es auf Platz 40 der Weltrangliste, ehe der Absturz und zuletzt mehrere Verletzungspausen kamen. Erst im Dezember kam die 31-Jährige nach einem halben Jahr zurück und zeigt nun wieder aufsteigende Tendenz, schlug Kraus mit 6:3, 6:4.
Neue Nummer 102
Die Wienerin verpasst dadurch nur um zehn Punkte den erstmaligen Sprung in die Top 100, als Trost wird sie als Nummer 102 der Welt so gut wie nie zuvor stehen. Und beim nächsten Turnier wird Kraus die nächste Chance haben, die magische Marke zu knacken.
