„Wenn ich weine, dann oft auch aus Dankbarkeit“

Er werde wohl vom Hals ab gelähmt bleiben. Mit dieser brutalen Prognose war der damals 25-Jährige im Dezember im Krankenhaus Trient konfrontiert, wo er nach einem verheerenden Sturz mit der Enduro-Maschine am Gardasee notoperiert werden musste. Das Leben war gerettet, Schock und Verzweiflung blieben zurück.