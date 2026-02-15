„Wenn ich weine, dann oft auch aus Dankbarkeit“

Vor zwei Monaten brach sich der junge Tiroler Dominic Haselwanter bei einem Unfall in Italien den fünften Halswirbel, seither ist er auf den Rollstuhl und Betreuung angewiesen. Der Rietzer zeigt eindrucksvoll, was sich mit Optimismus und Willen alles erreichen lässt.
Er werde wohl vom Hals ab gelähmt bleiben. Mit dieser brutalen Prognose war der damals 25-Jährige im Dezember im Krankenhaus Trient konfrontiert, wo er nach einem verheerenden Sturz mit der Enduro-Maschine am Gardasee notoperiert werden musste. Das Leben war gerettet, Schock und Verzweiflung blieben zurück.
Von der ersten Minute an standen die ganze Familie und der große Freundeskreis dem Hobbymotocrosser zur Seite. Es folgte die Überstellung an die Innsbrucker Klinik, eine zweite Operation und – schon nach sechs Wochen – die „Übersiedlung“ in das Rehazentrum nach Bad Häring.
Die „Tiroler Krone“ hat über die große Anteilnahme im gesamten Oberland und eine Spendenaktion für Dominic berichtet. Jetzt haben wir den Rietzer in Bad Häring besucht – und einen bewundernswerten jungen Mann getroffen.
