Fremdgeh-Beichte: Biathlet erntet Rosen-Spott

Olympia-Bronze und Rosen-Spott! Der norwegische Biathlet Sturla Holm Laegreid, der mit seiner tränenreichen Fremdgeh-Beichte für Aufsehen sorgte, wurde nun zum Gesicht einer Valentinstags-Kampagne. Ein schwedischer Supermarkt nutzt den Wirbel für eine spitze Werbeaktion.
Der ICA Supermarket warb mit einem Foto des Norwegers für Rosen. Mit seiner Olympia-Bronze in der Hand zwinkert Laegreid in die Kamera. Der Slogan dazu: „Hast Du die Liebe Deines Lebens gefunden? Versau es nicht – kauf ihr einen Strauß.“
Das Posting ging sofort viral und wurde binnen weniger Stunden zum meist-gelikten Beitrag des gesamten Accounts.
Tränen-Beichte im TV
Auslöser für den Spott war Laegreids überraschendes Geständnis nach seinem Bronze-Erfolg im olympischen Einzelrennen. Vor laufenden Kameras sagte der sichtlich aufgelöste Norweger: „Vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt. Die schönste und wundervollste Person der Welt. Vor drei Monaten habe ich meinen größten Fehler gemacht und sie betrogen.“
Das emotionale Bekenntnis ging um die Welt und überlagerte sogar den Gold-Triumph seines Teamkollegen Johan-Olav Botn.
Entschuldigung vor dem Team
Für das Timing der TV-Beichte erntete Laegreid heftige Kritik. Zunächst entschuldigte sich der Norweger öffentlich, später auch intern. Wie Teammanager Per Arne Botnan der Zeitung „Dagbladet“ berichtete, stand Laegreid beim gemeinsamen Abendessen auf und bat seine Teamkollegen um Verzeihung. „Er hat eine große Runde Applaus und Unterstützung von den anderen bekommen. Damit ist das Thema auch aus der Welt“, sagte Botnan. „Und ich denke, da stimmt jeder zu.“
Olympische Medaille, Geständnis unter Tränen vor der ganzen Welt und jetzt auch noch Verspottung – für Sturla Holm Laegreid ist es definitiv ein emotionaler Winter.
