Fremdgeh-Beichte: Biathlet erntet Rosen-Spott

Entschuldigung vor dem Team

Für das Timing der TV-Beichte erntete Laegreid heftige Kritik. Zunächst entschuldigte sich der Norweger öffentlich, später auch intern. Wie Teammanager Per Arne Botnan der Zeitung „Dagbladet“ berichtete, stand Laegreid beim gemeinsamen Abendessen auf und bat seine Teamkollegen um Verzeihung. „Er hat eine große Runde Applaus und Unterstützung von den anderen bekommen. Damit ist das Thema auch aus der Welt“, sagte Botnan. „Und ich denke, da stimmt jeder zu.“