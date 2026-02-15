Die Königsklasse leidet an akuten Kopfschmerzen

Die Formel 1 legte bei den ersten öffentlichen Testfahrten des Jahres in Bahrain einen Stotterstart hin. Zwar nicht, weil es zu übermäßig vielen Defekten der neuen Autos kam, deren Antrieb zu etwa der Hälfte elektrisch generiert wird. Aber, weil prominente Fahrer nach der dreitägigen Ausfahrt kein gutes Haar an der neuen Boliden-Generation ließen.