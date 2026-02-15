Die Königsklasse leidet an akuten Kopfschmerzen

Funkspruch-Ärger um Scheib: Jetzt spricht Assinger
„Waren zu konservativ“
Die neuen Autos der Formel 1 laufen zwar, Spaß machen sie viele Piloten damit aber noch lange nicht. Prominente Fahrer meldeten sich mit teils vernichtenden Urteilen zu Wort. McLarens Teamchef hat sogar ernsthafte Sicherheitsbedenken. Die aktuelle F1-Kolumne nach den Testfahrten.
Die Formel 1 legte bei den ersten öffentlichen Testfahrten des Jahres in Bahrain einen Stotterstart hin. Zwar nicht, weil es zu übermäßig vielen Defekten der neuen Autos kam, deren Antrieb zu etwa der Hälfte elektrisch generiert wird. Aber, weil prominente Fahrer nach der dreitägigen Ausfahrt kein gutes Haar an der neuen Boliden-Generation ließen.
