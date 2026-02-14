Vorteilswelt
In Oberösterreich

Google will seine Serverfarm noch größer bauen

Oberösterreich
14.02.2026 10:00
2008 kaufte Google ein Grundstück in Kronstorf. Nun darf gebaut werden.
2008 kaufte Google ein Grundstück in Kronstorf. Nun darf gebaut werden.
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Die finale Genehmigung für das Rechenzentrum im oberösterreichischen Kronstorf – die erste solche Serverfarm von Google in Österreich – ist rechtskräftig. Und der Internetriese hegt bereits konkrete Pläne für eine Erweiterung des Standortes.

Jetzt kann die Bagger nichts mehr aufhalten: Nach der baurechtlichen ist nun auch die gewerberechtliche Genehmigung für das Google-Rechenzentrum in Kronstorf rechtskräftig. „Es gab keine Beschwerden“, sagt Marius Petermandl, Vize-Leiter der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, über das Verfahren.

Google will, wie berichtet, entlang der Steyrer Straße eine Serverfarm errichten, die Unmengen an Daten speichern kann. Zum konkreten Baustart oder der Investitionssumme wollte sich der Internetriese auf „Krone“-Anfrage nicht äußern.

Rechenleistung könnte in etwa verdoppelt werden
Klar ist: Laut den nun fixen Genehmigungen werden rund 42.000 Quadratmeter verbaut. Herzstück ist ein 290 Meter langes Hauptgebäude, in dem die Rechenhallen mit Servern untergebracht werden. Das soll aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Denn im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde auch eine Notstromversorgung genehmigt, um die Server bei einem Netzausfall weiter versorgen zu können. Laut dieser Stromversorgung wäre der Betrieb des Rechenzentrums mit etwa doppelter Leistung möglich als mit jener, die laut erster Baugenehmigung errichtet wird. Google könnte die Leistung seiner Serverfarm also verdoppeln.

Es sind Erweiterungen geplant, im Frühjahr gibt es Besprechungstermine mit den Sachverständigen.

Marius Petermandl, stv. Bezirkshauptmann der BH Linz-Land

Mehrere Ausbaustufen waren von Anfang an geplant
Dass der Internetriese mehrere Ausbaustufen im Sinn hat, war schon länger klar. Die Pläne dürften aber nun bereits sehr konkret sein: „Es gibt zwei Anfragen für eine Erweiterung: Einmal zum Rechenzentrum und einmal zum Bau eines Verwaltungsgebäudes“, sagt Bezirkshauptmann-Vize Petermandl. „Im Frühjahr gibt es Besprechungstermine mit den Sachverständigen.“

Der Bau in Kronstorf wird das erste Google-Rechenzentrum in Österreich. Der Bedarf nach Rechenleistung steigt in Zeiten der Künstlichen Intelligenz rasant an.

Oberösterreich
14.02.2026 10:00
Oberösterreich

