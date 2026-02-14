Google will seine Serverfarm noch größer bauen

Mehrere Ausbaustufen waren von Anfang an geplant

Dass der Internetriese mehrere Ausbaustufen im Sinn hat, war schon länger klar. Die Pläne dürften aber nun bereits sehr konkret sein: „Es gibt zwei Anfragen für eine Erweiterung: Einmal zum Rechenzentrum und einmal zum Bau eines Verwaltungsgebäudes“, sagt Bezirkshauptmann-Vize Petermandl. „Im Frühjahr gibt es Besprechungstermine mit den Sachverständigen.“