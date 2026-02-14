Google will seine Serverfarm noch größer bauen

Die finale Genehmigung für das Rechenzentrum im oberösterreichischen Kronstorf – die erste solche Serverfarm von Google in Österreich – ist rechtskräftig. Und der Internetriese hegt bereits konkrete Pläne für eine Erweiterung des Standortes.
Jetzt kann die Bagger nichts mehr aufhalten: Nach der baurechtlichen ist nun auch die gewerberechtliche Genehmigung für das Google-Rechenzentrum in Kronstorf rechtskräftig. „Es gab keine Beschwerden“, sagt Marius Petermandl, Vize-Leiter der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, über das Verfahren.
Google will, wie berichtet, entlang der Steyrer Straße eine Serverfarm errichten, die Unmengen an Daten speichern kann. Zum konkreten Baustart oder der Investitionssumme wollte sich der Internetriese auf „Krone“-Anfrage nicht äußern.
Rechenleistung könnte in etwa verdoppelt werden
Klar ist: Laut den nun fixen Genehmigungen werden rund 42.000 Quadratmeter verbaut. Herzstück ist ein 290 Meter langes Hauptgebäude, in dem die Rechenhallen mit Servern untergebracht werden. Das soll aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein.
Denn im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde auch eine Notstromversorgung genehmigt, um die Server bei einem Netzausfall weiter versorgen zu können. Laut dieser Stromversorgung wäre der Betrieb des Rechenzentrums mit etwa doppelter Leistung möglich als mit jener, die laut erster Baugenehmigung errichtet wird. Google könnte die Leistung seiner Serverfarm also verdoppeln.
Es sind Erweiterungen geplant, im Frühjahr gibt es Besprechungstermine mit den Sachverständigen.
Marius Petermandl, stv. Bezirkshauptmann der BH Linz-Land
Mehrere Ausbaustufen waren von Anfang an geplant
Dass der Internetriese mehrere Ausbaustufen im Sinn hat, war schon länger klar. Die Pläne dürften aber nun bereits sehr konkret sein: „Es gibt zwei Anfragen für eine Erweiterung: Einmal zum Rechenzentrum und einmal zum Bau eines Verwaltungsgebäudes“, sagt Bezirkshauptmann-Vize Petermandl. „Im Frühjahr gibt es Besprechungstermine mit den Sachverständigen.“
Der Bau in Kronstorf wird das erste Google-Rechenzentrum in Österreich. Der Bedarf nach Rechenleistung steigt in Zeiten der Künstlichen Intelligenz rasant an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.