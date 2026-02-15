Professionell – aber wie wurde bislang gearbeitet?

Noch kein Trainer-Effekt in Hütteldorf! Nach dem Cup-Aus in Ried und dem 1:1 gegen Hartberg braucht Johannes Hoff Thorup just im Derby am Sonntag (17 Uhr) bei der Austria seinen ersten Sieg. Doch auch wenn die Ergebnisse noch fehlen, bei Rapid hat der Däne bereits einiges verändert. Er krempelt den sportlichen Bereich um.