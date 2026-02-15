Friedrich W. Schindler und das „elektrische Haus“

Dass übereifrige Unternehmer schon zu Beginn des vorigen Jahrhunderts an Burnout litten, beweist der aktuelle Gast in unserer Reihe „Vergessene Vorarlberger“. Als sich nämlich der Elektropionier Friedrich Wilhelm Schindler gezwungen sah, nach dem Tod seines Vaters den Familienbetrieb zu übernehmen, legte er sich so ins Zeug, dass er einen Nervenzusammenbruch erlitt, von dem er sich nie mehr ganz erholen sollte. Damals nannte man das nicht Burnout, sondern Nervenfieber. Aber der Reihe nach.