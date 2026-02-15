Friedrich W. Schindler und das „elektrische Haus“

Die Marke „Elektra Bregenz“ ist heute noch vielen bekannt, aber ihr Gründer Friedrich Wilhelm Schindler scheint vergessen. Dabei war der Mann ein technischer Pionier, der mehr als nur eine historische Großtat vollbracht hat.
Dass übereifrige Unternehmer schon zu Beginn des vorigen Jahrhunderts an Burnout litten, beweist der aktuelle Gast in unserer Reihe „Vergessene Vorarlberger“. Als sich nämlich der Elektropionier Friedrich Wilhelm Schindler gezwungen sah, nach dem Tod seines Vaters den Familienbetrieb zu übernehmen, legte er sich so ins Zeug, dass er einen Nervenzusammenbruch erlitt, von dem er sich nie mehr ganz erholen sollte. Damals nannte man das nicht Burnout, sondern Nervenfieber. Aber der Reihe nach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.