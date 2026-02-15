Vorteilswelt
Vorarlberger Pionier

Friedrich W. Schindler und das „elektrische Haus“

Vorarlberg
15.02.2026 10:25
Er stand unter Strom: Friedrich Wilhelm Schindler war ein smarter Erfinder, tüchtiger ...
Er stand unter Strom: Friedrich Wilhelm Schindler war ein smarter Erfinder, tüchtiger Geschäftsmann und ließ sich von seinem Weg nicht abhalten – bis die Gesundheit litt.(Bild: Helmut Klapper, Vorarlberger Landesbibliothek)
Porträt von Robert Schneider
Von Robert Schneider

Die Marke „Elektra Bregenz“ ist heute noch vielen bekannt, aber ihr Gründer Friedrich Wilhelm Schindler scheint vergessen. Dabei war der Mann ein technischer Pionier, der mehr als nur eine historische Großtat vollbracht hat. 

0 Kommentare

Dass übereifrige Unternehmer schon zu Beginn des vorigen Jahrhunderts an Burnout litten, beweist der aktuelle Gast in unserer Reihe „Vergessene Vorarlberger“. Als sich nämlich der Elektropionier Friedrich Wilhelm Schindler gezwungen sah, nach dem Tod seines Vaters den Familienbetrieb zu übernehmen, legte er sich so ins Zeug, dass er einen Nervenzusammenbruch erlitt, von dem er sich nie mehr ganz erholen sollte. Damals nannte man das nicht Burnout, sondern Nervenfieber. Aber der Reihe nach. 

Vorarlberg
15.02.2026 10:25
