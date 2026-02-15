Heute LIVE: Biathlon-Frauen-Verfolgung über 10 km

Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2026: Heute steht bei den Damen die Verfolgung über 10 km auf dem Programm. Für Österreich am Start sind Anna Andexer, Lisa Hauser und Anna Gandler. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Zumindest Andexer sollte mit ihrem Rückstand von 1:09,04 Minuten aus dem gestrigen Sprint in der Verfolgung über 10 km eine gute Ausgangsposition haben. „Es ist genial, dass es die Top-Ten sind“, jubelte Andexer über ihr Abschneiden und hatte schon eine Devise für den nächsten Auftritt.
„Volle Attacke, nicht zu viel überlegen!“
„Mitlaufen und schießen, was ich kann. Dann ist sicher noch viel möglich in Hinblick auf den Massenstart“, für den sie auch noch das Ticket lösen könnte. „Volle Attacke, nicht zu viel überlegen. Dann schaut sicher ein gutes Ergebnis raus“, nahm sie sich vor.
Auch ihre Landsfrauen Lisa Hauser und Anna Gandler werden in der Verfolgung dabei sein, allerdings mit weniger guten Erfolgsaussichten. Hauser verbuchte liegend und stehend je einen Schießfehler und wurde 1:50,4 Minuten zurück 30., Gandler mit einem Stehend-Fehler exakt vier Sekunden langsamer 32.
