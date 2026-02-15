LIVE ab 14.30 Uhr: BW Linz gegen Wolfsberger AC

19. Runde in Österreichs Bundesliga: Der FC Blau-Weiß Linz empfängt den Wolfsberger AC. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Die Linzer brauchen im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis. Der letzte Ligasieg datiert vom 4. Oktober (1:0 bei der Austria), danach folgten acht Niederlagen bei einem Remis, zuletzt gab es ein 0:1 in Altach. Gegen den WAC soll nun Zählbares her. „Wir wissen, was uns erwartet, das ist eine spielstarke Mannschaft. Wir wollen defensiv dagegenhalten und zuhause so viele Akzente setzen, dass wir am Ende drei Punkte mitnehmen können“, sagte Neo-Coach Michael Köllner, dessen Stürmer Shon Weissman im Duell mit seinem Ex-Club im Fokus steht.
WAC-Coach Ismail Atalan muss in Linz auf die gesperrten Marco Sulzner und Rene Renner sowie Neuzugang Jessic Ngankam, der sich bei seinem Debüt eine Muskelverletzung zuzog, verzichten. Dafür stehen Routinier Alessandro Schöpf und Verteidiger Mamadou Diabate wieder zur Verfügung.
Fraglich sind die angeschlagenen Donis Avdijaj und Dominik Baumgartner. „Donis beißt auf die Zähne. Es ist keine schöne Situation, aber wir hoffen, dass es klappt“, sagte Atalan. „Bei Baumgartner müssen wir gucken, er hat vorgestern mit der Hüfte Probleme bekommen.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.