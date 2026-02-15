LIVE ab 14.30 Uhr: BW Linz gegen Wolfsberger AC

Die Linzer brauchen im Abstiegskampf dringend ein Erfolgserlebnis. Der letzte Ligasieg datiert vom 4. Oktober (1:0 bei der Austria), danach folgten acht Niederlagen bei einem Remis, zuletzt gab es ein 0:1 in Altach. Gegen den WAC soll nun Zählbares her. „Wir wissen, was uns erwartet, das ist eine spielstarke Mannschaft. Wir wollen defensiv dagegenhalten und zuhause so viele Akzente setzen, dass wir am Ende drei Punkte mitnehmen können“, sagte Neo-Coach Michael Köllner, dessen Stürmer Shon Weissman im Duell mit seinem Ex-Club im Fokus steht.