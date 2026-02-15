Er steckt als Zeichner hinter den Haribo-Goldbären

Darstellung variiert je nach Exportmarkt

Der 46-Jährige illustriert den Goldbären auf den Packungen des deutschen Konzerns. „Der Bär wirkt sehr simpel, weil er plakativ funktionieren muss, aber die Proportionen sind gar nicht so einfach“, erzählt Lohrmann. „Wenn man die Pupillen nur ein bisschen versetzt, ist es nicht mehr der Goldbär.“ Je nach Markt ist der Gummibär unterschiedlich gestaltet: „In Japan hatte er zum Beispiel schon einmal eine Kampfpose, und in Österreich eine Lederhose an.“ Große Veränderungen kann der Zeichner freilich nicht vornehmen: Der Bär ist immer fröhlich – das gehört zur Markenstrategie.