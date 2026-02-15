Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Berühmte Süßwarenmarke

Er steckt als Zeichner hinter den Haribo-Goldbären

Oberösterreich
15.02.2026 14:00
In der Linzer Industriezeile steht eines von weltweit 16 Werken des Süßwarenherstellers – ...
In der Linzer Industriezeile steht eines von weltweit 16 Werken des Süßwarenherstellers – inklusive Werks-Shop.(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder, stock.adobe.com)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Die „Krone“ sprach mit dem Illustrator, der den Haribo-Goldbären für die ganze Welt zeichnet. Je nach Exportmarkt hat die berühmte Süßwaren-Marke mitunter unterschiedliche Accessoirs. Produziert wird der Gummibär unter anderem in Linz. Zu Gewinnzahlen schweigt der Konzern jedoch.

0 Kommentare

Fast jeder kennt sein Werk, aber niemand seinen Namen: Die „Krone“ sprach mit dem Mann, der den Goldbären von Haribo für die ganze Welt zeichnet. Der Gummibär zählt zu den bekanntesten Marken der Süßwarenindustrie und entspringt auch in Zeiten der Digitalisierung immer noch wortwörtlich einer Feder – und zwar jener aus der Hand von Konrad Lohrmann.

Darstellung variiert je nach Exportmarkt
Der 46-Jährige illustriert den Goldbären auf den Packungen des deutschen Konzerns. „Der Bär wirkt sehr simpel, weil er plakativ funktionieren muss, aber die Proportionen sind gar nicht so einfach“, erzählt Lohrmann. „Wenn man die Pupillen nur ein bisschen versetzt, ist es nicht mehr der Goldbär.“ Je nach Markt ist der Gummibär unterschiedlich gestaltet: „In Japan hatte er zum Beispiel schon einmal eine Kampfpose, und in Österreich eine Lederhose an.“ Große Veränderungen kann der Zeichner freilich nicht vornehmen: Der Bär ist immer fröhlich – das gehört zur Markenstrategie.

Der gebürtige Wiener Konrad Lohrmann (46) ist Illustrator beim deutschen Süßwarenhersteller ...
Der gebürtige Wiener Konrad Lohrmann (46) ist Illustrator beim deutschen Süßwarenhersteller Haribo.(Bild: Werner Schuering)

Am Standort in Linz arbeiten 320 Beschäftigte
Aber Lohrmann versucht, ihm „zeitgerechte Accessoires“ zu verpassen: „Es gab schon Darstellungen des Goldbären mit einem Handy, wo er also im 21. Jahrhundert angekommen ist.“

Produziert wird die bekannte Süßigkeit unter anderem im Haribo-Werk in Linz, einem von weltweit 16 Produktionsstandorten. 320 von insgesamt 8500 Mitarbeitern beschäftigt der deutsche Konzern in Oberösterreichs Landeshauptstadt. Das Werk in Linz wurde im Vorjahr um 2100 Quadratmeter erweitert, die Produktion laut eigenen Angaben um ein Drittel gesteigert. Die hier hergestellten Süßwaren werden europaweit, etwa nach Frankreich, Großbritannien oder Italien, sowie nach Asien exportiert.

Viel Zucker für Kinder: „Klären über alles auf“
Vom aktuellen Zollstreit sieht sich das Unternehmen nicht betroffen: Man setze auf eine „regionale Produktionsstruktur“ und habe beispielsweise vor drei Jahren ein Werk in Wisconsin in den USA eröffnet. „Dieses Modell bewährt sich in einem sich verändernden handelspolitischen Umfeld“, heißt es von Haribo. Zu konkreten Umsatz- oder Gewinnzahlen schweigt sich der Konzern jedoch aus.

Der Kritik, zuckerhaltige und damit ungesunde Produkte für Kinder zu vertreiben, entgegnet das Unternehmen so: „Wir versprechen bei unseren Produkten keinen Zusatznutzen und klären über alle Inhaltsstoffe auf“, heißt es von Haribo.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
15.02.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
195.365 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
144.186 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.407 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1272 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
732 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
682 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Mehr Oberösterreich
Bundesliga im Ticker
LIVE: Blau-Weiß Linz stellt per Elfer auf 1:0
In Wrack eingeklemmt
27-Jähriger prallte mit seinem Wagen gegen Baum
Berühmte Süßwarenmarke
Er steckt als Zeichner hinter den Haribo-Goldbären
Krone Plus Logo
Kraft von Schamanen
Playmate und Heilerin – ruft jetzt die Politik?
Dank Medizin-Uni
Endlich gibt es wieder genügend Jungärzte in OÖ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf