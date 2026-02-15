Playmate und Heilerin – ruft jetzt die Politik?

„Ich habe keinen Mann und auch kein Interesse an einem“ – klare Worte einer selbstbewussten Frau, die ganz genau weiß, was sie will. Bis auf den kleinen Gabriel hat das „starke Geschlecht“ im Leben der 40-Jährigen (derzeit) keinen Platz. „Mit dem Vater meines Sohnes war ich lange zusammen, aber ich weine ihm keine Träne hinterher. Ich freue mich, dass ich durch Gabriel in meine Kraft komme, mich selbst verwirkliche“, lacht Doris Kemptner beim Besuch der „Krone“ in Tollet im Hausruckviertel. In meine Kraft komme? Das klingt für viele etwas eigenartig und nicht vorstellbar – es ist Kemptners Lebensphilosophie.