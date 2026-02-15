Playmate und Heilerin – ruft jetzt die Politik?

Doris Kemptner hat viel hinter und vor sich. Die 40-jährige Oberösterreicherin verwirklicht sich selbst und will bei der kommenden Gemeinderatswahl in Wien kandidieren. Warum sie dem „Bachelor“ einen Korb gab, weshalb Robert Geissen sie kritisierte und warum der „Playboy“ in ganz Grieskirchen ausverkauft war.
„Ich habe keinen Mann und auch kein Interesse an einem“ – klare Worte einer selbstbewussten Frau, die ganz genau weiß, was sie will. Bis auf den kleinen Gabriel hat das „starke Geschlecht“ im Leben der 40-Jährigen (derzeit) keinen Platz. „Mit dem Vater meines Sohnes war ich lange zusammen, aber ich weine ihm keine Träne hinterher. Ich freue mich, dass ich durch Gabriel in meine Kraft komme, mich selbst verwirkliche“, lacht Doris Kemptner beim Besuch der „Krone“ in Tollet im Hausruckviertel. In meine Kraft komme? Das klingt für viele etwas eigenartig und nicht vorstellbar – es ist Kemptners Lebensphilosophie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.