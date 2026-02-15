14-Jähriger abgestürzt und schwer verletzt

Vier Burschen versuchten Freitag Nachmittag in Kaltenleutgeb, Bezirk Mödling, auf einen Felsen zu klettern. Einer davon verlor plötzlich den Halt und stürzte einige Meter in die Tiefe. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Ein 14-jähriger Wiener ist Freitagnachmittag beim Klettern in einem Waldgebiet in Kaltenleutgeben abgestürzt und schwer verletzt worden. Bei einer Wanderung mit drei Freunden entdeckte der Jugendliche eine Felsformation in der Nähe des Kaisersteigs. Die vier Burschen versuchten auf die Felsen zu klettern. Der nur mit Jeans und Sneakers bekleidete 14-Jährige verlor den Halt und stürzte mehrere Meter in steiles Gelände.
Ein Begleiter des Verunglückten alarmierte die Rettungskräfte. Mitglieder der Bergrettung bargen den Schwerverletzten mit einer Gebirgstrage und mehreren Seilgeländern. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
