14-Jähriger abgestürzt und schwer verletzt

Ein 14-jähriger Wiener ist Freitagnachmittag beim Klettern in einem Waldgebiet in Kaltenleutgeben abgestürzt und schwer verletzt worden. Bei einer Wanderung mit drei Freunden entdeckte der Jugendliche eine Felsformation in der Nähe des Kaisersteigs. Die vier Burschen versuchten auf die Felsen zu klettern. Der nur mit Jeans und Sneakers bekleidete 14-Jährige verlor den Halt und stürzte mehrere Meter in steiles Gelände.