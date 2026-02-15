Chris Steger: Zwei Frauen stehen hinter dem Erfolg

Funkspruch sorgt für Ärger bei ÖSV-Hoffnung Scheib
„Eine andere Linie“
Chris Steger ist mit neuem Album „Dahoam“ die neue Nr. 1 der Charts. Hinter dem Erfolg stecken die zwei wichtigsten Frauen im Leben des Sängers: DJ Ötzis Ehefrau und seine Mama richten ihm die Wadeln vire.
Im Büro von G + F Musicmanagement wird für kurze Zeit nicht telefoniert und getippt. Die Korken knallen, Gläser klirren, und auf dem Tisch liegt der Beweis: Chris Steger ist auf Platz eins! Mit seinem dritten Album „Dahoam“ hat der Dialektsänger im Sturm die Charts erobert.
