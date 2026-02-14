Geht der Foto-Oscar mit diesem Bild an Österreich?

Der Moment dauerte nur wenige Sekunden. Ein Iberischer Luchs schleudert eine erbeutete Ratte in die Luft, fängt sie wieder auf, spielt. Das Nagetier wirkt für einen Augenblick schwerelos, als könnte es fliegen. Josef Stefan drückt ab. Ein Klick, der ihn nun aus dem niederösterreichischen Ziersdorf auf die Bühne der internationalen Naturfotografie katapultiert.