Fotograf im Finale

Geht der Foto-Oscar mit diesem Bild an Österreich?

Niederösterreich
14.02.2026 20:00
Diese Szene fing Josef Stefan im November 2024 während einer zweiwöchigen Fototour in Spanien ...
Diese Szene fing Josef Stefan im November 2024 während einer zweiwöchigen Fototour in Spanien mit seiner Nikon Z9 ein.(Bild: Josef Stefan)
Porträt von Euke Frank
Von Euke Frank

Der Niederösterreicher Josef Stefan könnte „Wildlife Photographer of the Year“ werden. Aus über 60.000 eingereichten Bildern aus 113 Ländern hat eine internationale Fachjury nun 25 Fotografien für das Finale ausgewählt. Der passionierte Naturfotograf hat gute Chancen. Wir zeigen seine schönsten Fotos.

Der Moment dauerte nur wenige Sekunden. Ein Iberischer Luchs schleudert eine erbeutete Ratte in die Luft, fängt sie wieder auf, spielt. Das Nagetier wirkt für einen Augenblick schwerelos, als könnte es fliegen. Josef Stefan drückt ab. Ein Klick, der ihn nun aus dem niederösterreichischen Ziersdorf auf die Bühne der internationalen Naturfotografie katapultiert.

Niederösterreich
14.02.2026 20:00
