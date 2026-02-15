Funkspruch-Ärger um Scheib: Jetzt spricht Assinger

Der erste Durchgang verlief aus der Sicht von Julia Scheib nicht nach Wunsch. Die vierfache Saisonsiegerin im Riesentorlauf-Weltcup patzte auf der Tofana in Cortina unter anderem beim letzten Übergang, wo einige andere auch Probleme hatten. „Ich wollte den eigentlich ganz anders erwischen, da gerade runter stechen. Es ist bissl eine andere Linie gekommen vom Funkspruch“, ärgerte sich Scheib im Gespräch mit der „Krone“. Worte, die für Aufregung sorgten.