Ehefrauen, Olympia-Gegerinnen, Kusspartnerinnen

Für die beiden sind die Spiele in Cortina die zweiten, die sie gemeinsam als Paar, aber dennoch als Kontrahentinnen erleben. Noch spezieller: Meylemans und Silveira sind seit dem Vorjahr verheiratet, also offiziell ein Ehepaar, wohnen zusammen. Im August wurde laut „Bild“ nur die offizielle Zeremonie über die Bühne gebracht. „Wir könnten nicht glücklicher sein, uns Ehefrauen zu nennen“, ließen beide damals wissen. Die große Hochzeitsparty steht noch aus. Sie soll nach Olympia folgen. Wenn der Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens gerichtet werden kann.

Meylemans, ursprünglich aus Deutschland, vertritt seit 2018 Belgien. Silveira war schon 2022 bei den Spielen in Peking Fahnenträgerin für Brasilien.