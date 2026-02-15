Der Riesentorlauf der Damen – ab 10 Uhr LIVE

Scheib gut in Balance

Dass mit ihrem Erfolgslauf Aufmerksamkeit und Erwartungshaltung gestiegen sind, hat die 27-Jährige gut im Griff. „Ich kann brutal gut abschalten. Ich bin nicht zu viel auf Social Media unterwegs, das tut mir schon sehr gut. Wir haben mit dem Team einen guten Plan, dass wir da die Balance halten. Das gelingt mir nicht schlecht. Ich genieße die Zeit sehr, generell genieße ich das Skifahren sehr“, erklärte Scheib. „Es ist cool, dass es sich in den Ergebnissen so widerspiegelt.“ Der Ausfall in Spindlermühle, dem letzten Riesentorlauf vor Olympia, war schnell abgehakt. Die Idee, eventuell auch im olympischen Super-G an den Start zu gehen, wurde ad acta gelegt.