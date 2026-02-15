„Zutiefst verstörend“
Obama äußert sich erstmals zu Trumps „Affenvideo“
US-Präsident Donald Trump ist nicht gerade für sein Feingefühl bekannt. Erst letzte Woche hatte er ein Video gezeigt, das Ex-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle als Affen darstellt. Er sprach von einem „Irrtum“, der KI-Clip wurde gelöscht. Nun äußerte sich Obama erstmals zu dem Skandal.
Ein Video, selbst nach Trumps Maßstäben geschmacklos, erzürnte am 5. Feber die Amerikaner. Grund: die lachenden Köpfe von Michelle und Barack Obama auf Affenkörpern. Der erste afroamerikanische Präsident der US-Geschichte und seine Ehefrau tanzten darin vor einer Dschungelkulisse.
In dem auf Truth Social veröffentlichten Video ging es um vermeintliche Beweise für Manipulation bei der Präsidentschaftswahl 2020, die Trump gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte.
Letztlich wird die Antwort vom amerikanischen Volk kommen.
Obama hofft, dass der Skandal vor der Wahl nicht vergessen wird
„Clown-Show“
Die meisten US-Bürger würden ein solches Verhalten als „zutiefst verstörend“ empfinden, sagte Obama am Samstag (Ortszeit) in einem Gespräch mit dem Politik-Podcaster Brian Tyler Cohen. „Es gibt so eine Art Clown-Show auf den sozialen Netzwerken und im Fernsehen“, sagte Obama, ohne Trump beim Namen zu nennen.
„Verhalten zutiefst verstörend“
Cohen hatte Obama zuvor auf die Entwicklung des politischen Diskurses angesprochen und dabei auch das Video erwähnt, das Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen darstellte. „Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung dieses Verhalten zutiefst verstörend findet“, sagte der Ex-Präsident. Es gebe überall im Land Menschen, die weiter an „Anstand, Höflichkeit und Freundlichkeit“ glaubten.
„Es scheint keinerlei Scham mehr darüber bei Menschen zu geben, die einst dachten, dass es Anstand, einen Sinn für Anständigkeit und Respekt für das Amt geben sollte, richtig? Das ist verloren gegangen.“
Das Video sorgte für einen Aufschrei der Empörung, Trump wurde Rassismus vorgeworfen. Auch Parteifreunde des rechtspopulistischen Präsidenten kritisierten das Video scharf.
„Gespielte Empörung“
Trumps Sprecherin Karoline Leavitt sprach zunächst von „gespielter Empörung“, bevor das Weiße Haus das Video entfernte und erklärte, ein Mitarbeiter habe den Beitrag „irrtümlich veröffentlicht“. Trump beteuerte später, er habe „nur den ersten Teil angesehen und nicht das ganze Video“.
