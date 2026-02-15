Obama äußert sich erstmals zu Trumps „Affenvideo“

Ein Video, selbst nach Trumps Maßstäben geschmacklos, erzürnte am 5. Feber die Amerikaner. Grund: die lachenden Köpfe von Michelle und Barack Obama auf Affenkörpern. Der erste afroamerikanische Präsident der US-Geschichte und seine Ehefrau tanzten darin vor einer Dschungelkulisse.

In dem auf Truth Social veröffentlichten Video ging es um vermeintliche Beweise für Manipulation bei der Präsidentschaftswahl 2020, die Trump gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte.