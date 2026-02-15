„Kein einziges Mal im Ziel und doch eine Medaille“

Es kam so: Der Olympische Riesentorlauf verkam zum Malheur. Stephanie Brunner, im ersten Durchgang 20., leistete sich im zweiten Lauf recht früh einen Lapsus und schied aus. Es war das letzte Olympia-Rennen ihrer Karriere. „Sehr schlecht“ falle ihre persönliche Bilanz im Zeichen der fünf Ringe aus, sagte sie im ORF-Interview im Zielraum, merklich geknickt. „In keinem meiner Olympiarennen habe ich die Ziellinie überquert.“ Nach 2018 und 2022 waren die Spiele in Cortina die dritten in der Karriere der Tirolerin. Insgesamt vier Olympische Rennen bestritt sie in diesen drei Spielen – ins Ziel kam sie tatsächlich kein einziges Mal.