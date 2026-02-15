Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brunner selbstironisch

„Kein einziges Mal im Ziel und doch eine Medaille“

Olympia
15.02.2026 14:07
Stephanie Brunner schied im Olympischen Riesentorlauf aus. Ein Szenario, das ihr bekannt ...
Stephanie Brunner schied im Olympischen Riesentorlauf aus. Ein Szenario, das ihr bekannt vorkommt.(Bild: EPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das muss man auch einmal zusammenbringen“, gab sich Stephanie Brunner im Zielraum selbstironisch, ja süffisant: „Ich habe in meiner Olympia-Karriere kein einziges Mal das Ziel gesehen und doch eine Medaille geholt.“ Klingt kurios, stimmt aber.

0 Kommentare

Es kam so: Der Olympische Riesentorlauf verkam zum Malheur. Stephanie Brunner, im ersten Durchgang 20., leistete sich im zweiten Lauf recht früh einen Lapsus und schied aus. Es war das letzte Olympia-Rennen ihrer Karriere. „Sehr schlecht“ falle ihre persönliche Bilanz im Zeichen der fünf Ringe aus, sagte sie im ORF-Interview im Zielraum, merklich geknickt. „In keinem meiner Olympiarennen habe ich die Ziellinie überquert.“ Nach 2018 und 2022 waren die Spiele in Cortina die dritten in der Karriere der Tirolerin. Insgesamt vier Olympische Rennen bestritt sie in diesen drei Spielen – ins Ziel kam sie tatsächlich kein einziges Mal.

(Bild: GEPA)

ORF-Interviewer Rainer Pariasek ging‘s in der Nachfrage dezent psychologisch an. Ob denn wenigstens die Silbermedaille im Teambewerb helfe, wollte er wissen. Diese hatte Brunner tatsächlich 2018 in Pyeongchang erobert. „Ja, ohne gestartet zu sein“, ergänzte Brunner wahrheits- und pflichtbewusst: „Ich war Ersatzfahrerin.“ Ihre Schlussfolgerung mutet freilich genial an: „Ich habe bei keinem Rennen das Ziel gesehen und trotzdem eine Medaille gewonnen – das muss man auch einmal zusammenbringen.“

Lesen Sie auch:
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Packender Olympia-RTL
LIVE: Zwei Hundertstel! Scheib verpasst Führung
15.02.2026

Stimmt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
15.02.2026 14:07
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Stephanie Brunner
ORF
Malheur
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Olympia
„Schon zach für mich“
Scheib nach RTL: „Will nichts auf andere schieben“
Olympia im Ticker
LIVE: Biathlon-Frauen-Verfolgung über 10 km
Packender Olympia-RTL
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
Brunner selbstironisch
„Kein einziges Mal im Ziel und doch eine Medaille“
Keine Medaille
Snowboard-Cross-Duo schon im Viertelfinale draußen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine