LIVE ab 14.30 Uhr: GAK gegen Red Bull Salzburg

19. Runde in Österreichs Bundesliga: Der GAK empfängt den FC Red Bull Salzburg. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Im Duell des Vorletzten mit dem Tabellenführer sind die Rollen klar verteilt. Salzburg ist gegen den GAK in der Liga seit acht Spielen ungeschlagen, in der Hinrunde feierten die „Bullen“ einen 5:0-Heimsieg. Allerdings haben die Ambitionen der Truppe von Trainer Thomas Letsch zum Frühjahrsauftakt mit der Heimpleite gegen die Austria einen Dämpfer erhalten. „Diese Begegnung ist nicht mit dem 5:0 vergleichbar, auch weil wir da sehr früh schon in Überzahl gespielt haben. Gleich bleibt aber, dass wir wieder drei Punkte holen wollen“, sagte Letsch.
Der GAK, der mit einem 2:2 beim WAC ins neue Jahr gestartet ist, will derweil weiter den Abstand zu Schlusslicht Blau-Weiß Linz vergrößern. Fünf Zähler Vorsprung haben sich die Grazer erarbeitet, dieser soll idealerweise in den letzten vier Spielen vor der Punkteteilung noch optimiert werden.
Gegen Salzburg fehlt allerdings der gesperrte Topscorer Ramiz Harakate. Es gebe einige Varianten, ihn zu ersetzen, „aber in erster Linie müssen wir das über das Kollektiv auffangen“, sagte Coach Ferdinand Feldhofer.
