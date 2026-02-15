LIVE ab 14.30 Uhr: GAK gegen Red Bull Salzburg

Im Duell des Vorletzten mit dem Tabellenführer sind die Rollen klar verteilt. Salzburg ist gegen den GAK in der Liga seit acht Spielen ungeschlagen, in der Hinrunde feierten die „Bullen“ einen 5:0-Heimsieg. Allerdings haben die Ambitionen der Truppe von Trainer Thomas Letsch zum Frühjahrsauftakt mit der Heimpleite gegen die Austria einen Dämpfer erhalten. „Diese Begegnung ist nicht mit dem 5:0 vergleichbar, auch weil wir da sehr früh schon in Überzahl gespielt haben. Gleich bleibt aber, dass wir wieder drei Punkte holen wollen“, sagte Letsch.