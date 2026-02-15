Alpinist von Lawine erfasst und in Klinik geflogen

Ein Lawinenabgang sorgte am frühen Nachmittag für einen Einsatz mehrerer Rettungskräfte in St. Anton am Arlberg! Dabei wurde eine Person verschüttet. Kollegen sowie die Einsatzkräfte konnten den Mann bergen. Er wurde in die Klinik geflogen.
Zu einem folgenschweren Lawinenabgang kam es am Sonntag gegen 13.40 Uhr im Gemeindegebiet von St. Anton am Arlberg. Unterhalb des Gampberges löste sich eine Lawine und erfasste einen Alpinisten.
Der Mann wurde verschüttet. Zwei weitere Personen befanden sich im Lawinenkegel und begannen mit der Suche und alarmierten die Einsatzkräfte. „Eine Person wurde ausgegraben und mit dem Notarzthubschrauber Gallus 3 in die Klinik geflogen“, schildert die Leitstelle Tirol auf Anfrage der „Krone“.
Zahlreiche Einsatzkräfte der Bergrettung sowie die Lawinensuchhunde befanden sich im Gelände. Über den genauen Gesundheitszustand des Verletzten ist derzeit noch nichts bekannt.
Gefährliche Lawinensituation
Auch am Sonntag herrschte in vielen Teilen Tirols noch Gefahrenstufe 3 (von 5). Bei der erheblichen Gefahrenstufe sind Wummgeräusche und Risse typisch. Lawinen können vor allem an Steilhängen leicht ausgelöst werden. Die Gefahr steigt vor allem oberhalb der Waldgrenze. Nach Angaben des Lawinenreportes des Landes fallen rund 50 Prozent aller Todesopfer bei Stufe 3.
