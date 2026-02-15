Alpinist von Lawine erfasst und in Klinik geflogen

Gefährliche Lawinensituation

Auch am Sonntag herrschte in vielen Teilen Tirols noch Gefahrenstufe 3 (von 5). Bei der erheblichen Gefahrenstufe sind Wummgeräusche und Risse typisch. Lawinen können vor allem an Steilhängen leicht ausgelöst werden. Die Gefahr steigt vor allem oberhalb der Waldgrenze. Nach Angaben des Lawinenreportes des Landes fallen rund 50 Prozent aller Todesopfer bei Stufe 3.